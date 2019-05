Preço do petróleo arrastou Wall Street para território negativo

As empresas da indústria energética penalizaram o desempenho dos principais índices da bolsa de Nova Iorque, nomeadamente o Dow Jones. A quebra no preço do petróleo, que resvalou para mínimos dos últimos doze meses, causou impacto.

Esta quinta-feira, o S&P 500 perdeu 0,21%, para 2.917,52 pontos; o tecnológico Nasdaq caiu 0,36%, para 7.724,06 pontos; e o industrial Dow Jones cedeu 0,46%, para 26.307,79 pontos.

O preço do petróleo afundou esta quinta-feira devido a sobre-produção. De acordo com o “Financial Times”, a produção norte-americana subiu cerca de dez milhões de barris por dia, para 12,3 milhões barris diários. A US Energy Information Administration prevê que, este ano, a produção norte-americana média por dia fique nos 12,4 milhões de barris, aumente para 13,1 milhões em 2020.

Nos Estados Unidos, o barril West Texas Intermediate, referência para este mercado, tombou 3,08% para 61,64 dólares. Em Londres, o barril de petróleo do Mar do Norte, o Brent, caiu 2,40%, para 70,45 dólares.

Na frente empresarial, as energéticas perderam. A Chevron perdeu 1,19%, a Exxon Mobil caiu 1,75% e a Schlumberger desvalorizou 0,58%.