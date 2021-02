Preço médio das rendas desceu 13,5% em janeiro

O preço médio de arrendamento caiu 13,5% em janeiro quando comparado ao período homólogo de 2020, segundo os dados do portal Imovirtual, divulgados esta quarta-feira.

Em termos absolutos, o preço médio anunciado em janeiro deste ano é de 1.029 euros. Em sentido inverso, e na comparação feita com dezembro de 2020, este indicador regista um crescimento de 1,2%. No distrito da Guarda foi onde se verificou o maior crescimento percentual – 10,1% face a dezembro de 2020, e 42,1% quando comparado a janeiro de 2020.

Em relação a dezembro de 2020, os distritos de Santarém (7,3%) e Vila Real (5,7%) foram, à semelhança do distrito da Guarda (10,1%), os que apresentaram maiores subidas. Em sentido contrário, Bragança (10,8%) e Beja (9,7%) apresentam quebras no preço médio dos imóveis.

Quando comparado ao mês de janeiro de 2020, Beja (50,9%) regista novamente a maior subida ao passar de 426 euros para 643 euros. Em seguida surge a Guarda com um aumento de 42,1%. Nesta análise, e em sentido contrário, Porto (20,4%), Bragança com (16,7%) e Lisboa (14%) surgem com as quedas de preço mais acentuadas.

Ao nível das vendas, e em termos absolutos, o preço médio anunciado em janeiro de 2021 foi de 347.955 euros, o que representa um ligeiro aumento de 0,5% face ao mês anterior, cujo valor foi de 346.386 euros, e de 1% em relação aos 344.441 euros registados em janeiro de 2020.

Neste mês de janeiro, o distrito com o maior crescimento do preço face ao mês anterior foi Beja (3,2%) que, de resto, também se destaca com a maior subida (9,8%) face ao período homólogo de 2020. Em seguida, nas regiões que se evidenciam por maiores aumentos face a dezembro de 2020, surgem Guarda (3,1%), Vila Real (2,4%) e Viana do Castelo (2,4%). No polo oposto, Évora (4,7%) aparece como o distrito com maior queda regista.

Na comparação entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, depois de Beja, Aveiro (8%), Viana do Castelo (7,8%) e Coimbra (7,5%) surgem no topo dos distritos com maiores subidas no preço. Em sentido contrário, Portalegre (14,8%) e Guarda (8,7%) apresentam as quedas mais acentuadas no preço médio na comparação entre janeiro deste ano e o mesmo período do ano passado.