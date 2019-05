Preços das casas em Lisboa e Porto subiram mais de 23% em 2018

O quarto trimestre de 2018 (últimos 12 meses) as cidades de Lisboa (23,5%) e Porto (23,3%) registaram as taxas de crescimento homólogo mais elevadas entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira.

Na capital portuguesa três freguesias (Santo António, Santa Maria Maior e Misericórdia) registaram preços superiores a quatro mil euros por metro quadrado, enquanto no Porto, os valores médios de venda de sete freguesias (União de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, e a União de freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos) situaram-se acima dos mil euros por metro quadrado, algo que já não se registava desde o primeiro trimestre de 2016.

Lisboa com 3.010 euros por metro quadrado verificou o preço médio de vendas de habitação mais elevado do país, destacando-se com valores acima dos 1.500 euros por metro quadrado, Cascais (2.333 euros por metro quadrado), Oeiras (2.000 por metro quadrado) Loulé (1.948 euros por metro quadrado), Lagos (1.787 euros por metro quadrado), Albufeira (1.709 euros por metro quadrado), Tavira (1.686 euros por metro quadrado), Lagoa (1. 538 euros por metro quadrado), Funchal (1.534 euros por metro quadrado) e Odivelas (1.523 euros por metro quadrado).

No trimestre em análise o preço médio das habitações familiares em Portugal foi de 996 euros por metro quadrado o que representou um aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior e de 6,9% face ao trimestre homólogo.

No mesmo período o preço médio de vendas para novas habitações foi de 1.116 euros por metro quadrado e para alojamentos existentes o valor situou-se nos 973 euros por metro quadrado.