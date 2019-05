Os preços das casas na cidade do Porto dispararam 69% nos últimos quatro anos, face ao ponto em que tinham atingido o seu valor mínimo dos últimos 10 anos, no terceiro trimestre de 2015, de acordo com os dados revelados pelo Índice de Preços do Centro Histórico do Porto da Confidencial Imobiliário (CI) esta sexta-feira.

No centro histórico do Porto o mercado subiu 146% face ao valor mais baixo registado nos últimos 10 anos, o que aconteceu em 2010.

No ano de 2018, a subida de preços na cidade invicta registou um aumento acima dos 30%, face aos 12% registados em 2018.

Analisando os preços homólogos no segundo semestre de 2018, os números indicam uma subida de 8,1%, o que representou um abrandamento face aos 14,6% que tinha registado no semestre anterior.

Em termos semestrais, o preço manteve-se mesmo inalterado no segundo semestre, registando uma variação residual de 0,1%. Esta variação semestral veio pôr fim a um ciclo de subidas em cadeia que, entre 2014 e o primeiro semestre de 2018, chegaram a atingir 10,6% e que estiveram quase sempre acima dos 5%, ficando-se em 8,0% no primeiro semestre do ano passado.