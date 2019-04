Preços do turismo em Cabo Verde diminuíram no primeiro trimestre

Os preços da oferta turística diminuíram 5,8 pontos percentuais (p.p.) no primeiro trimestre de 2019 face aos três meses anteriores. Em termos homólogos, a variação foi de 1,4%. Segundo os dados do Índice de Preços do Turismo (IPT), divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de variação no trimestre em análise foi de 1,4%, superior em 7,2 p.p. à registada no trimestre anterior em que se situara em 5,8%.

No mesmo trimestre do ano anterior verificara-se igualmente uma variação em cadeia (0,9%) superior em -1,0 p.p. à do IV trimestre de 2017. Estes resultados são, segundo o INE, a consequência de movimentos sazonais de natureza mensal, com particular incidência na componente de Alojamento.

Concretamente, a variação deste trimestre face ao anterior revela, conforme a mesma fonte, uma “diminuição significativa” dos preços dos Serviços de Alojamento, com particular incidência nos prestados por Aldeamentos Turísticos (-7,6%), Residenciais (-1,5%) Pensões (-1,4%) e Hotéis (-0,4%). Nos serviços prestados por Hotéis-Apartamentos verificou-se um aumento dos preços (1,7%).

No grupo dos serviços de restauração, fez saber o INE que os Restaurantes apresentaram uma variação trimestral de 8,8% e os Cafés Bares e Similares de -0,7% Nos restantes serviços turísticos registaram-se variações nulas face ao trimestre anterior.

A nível das ilhas, Boa Vista é a única a apresentar uma variação de sinal positivo (8,6%) que determinou fortemente o movimento da taxa de variação trimestral que é observado no IPT Nacional. A actividade turística nesta ilha corresponde a cerca de 50% da actividade a nível nacional.

Já a nível regional, registaram-se variações em cadeia trimestrais negativas nas ilhas de São Vicente (-0,3%), do Sal (-6,5%), de Santo Antão (-0,4%) e de Santiago (-3,1%).

As ilhas de Santo Antão, S. Vicente e Santiago registaram um comportamento de quebra no nível dos preços face ao trimestre anterior com contribuições para a taxa de variação homóloga trimestral do IPT marginalmente negativas (-0,02 p.p., -0.01 p.p. e -0,08 p.p. respectivamente).

A ilha do Sal apresentou uma forte contribuição negativa para variação trimestral do IPT total (-2,7 p.p.).

A variação face ao trimestre anterior dos preços dos serviços turísticos na ilha da Boa Vista correspondeu a uma contribuição para o IPT total de 4,3 p.p., o que, disse o INE, mais do que compensou as contribuições negativas das restantes ilhas. Em termos homólogos, Boa Vista determinou também o andamento do IPT Total com uma contribuição de 0,83 p.p.. As restantes ilhas cobertas pelo IPT apresentaram contribuições negativas.