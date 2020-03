Preços dos combustíveis descem em Cabo Verde

A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) fixou os novos preços máximos dos combustíveis em Cabo Verde e estabeleceu que ficaram mais baratos a partir da meia-noite deste domingo, 1 de março, enquanto o gás butano aumenta de preço.

A nova tabela estabelece que o gasóleo normal passa a ser vendido a 94,40 escudos cabo-verdianos/litro (ESC/L), a gasolina a 121,10 ESC/L, o gasóleo para eletricidade passa a 79,20 ESC/L, o gasóleo marinha a 66,90 ESC/L, o fuel 380 a 61,90 ESC/L e o fuel 180 a 66,20 ESC/L.

O petróleo passa a ser comercializado a 82,90 ESC/L, enquanto o gás butano a granel passa a custar 138,30 ESC, sendo que as garrafas de 3 quilogramas (Kg) passam a ser vendidas a 394,00 ESC, as de 6Kg passam a 830,00 ESC, as de 12,5Kg passam a 1729,00 ESC e as de 55Kg passam a 7.607,00 ESC.

Segundo a ARME, os preços do gasóleo normal diminuiu 7,27%, o gasóleo eletricidade diminuiu 8,55% e o gasóleo marinha diminui 8,73%. A gasolina e o petróleo diminuíram 3,81% e 9,10%, respetivamente, mas os preços do butano aumentaram 3,91%.

Comparativamente ao período homólogo, a entidade reguladora explica que os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais apresentaram descidas durante o mês de fevereiro (de 7,75%) relativamente ao mês de Janeiro, com a exceção do butano. Desta forma, as cotações da gasolina, do gasóleo e do fuel diminuíram 7,91%, 2,14% e 3,63%, pela mesma ordem, enquanto o butano aumentou 8,81%.

Os preços do petróleo nos principais mercados internacionais recuaram durante o mês passado cerca de 12,5% relativamente a janeiro, essencialmente pela reação dos mercados à divulgação de novos casos de coronavírus, na Coreia do Sul, Irão, e Europa.

A situação de Itália é também destacada, assim como a preocupação dos investidores com o facto de não haver acordo no seio da OPEP quanto a uma maior redução dos cortes de produção do petróleo.

Os novos valores do parâmetro CP (Custo de Aquisição do Produto) e os correspondentes preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados passam a vigorar de 1 a 31 de março de 2020.