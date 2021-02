Preços no consumidor aumentam para 0,5% em fevereiro

A taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC) terá crescido para 0,5% em fevereiro de 2021, o que corresponde a um valor superior em 0,2 pontos percentuais face à taxa registada em janeiro, de acordo com uma estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística, publicada esta sexta-feira, 26 de fevereiro.

Segundo o gabinete, o indicado de inflação subjacente, índice que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, terá registado uma variação de 0,7%, quando se tinha fixado em 0,6% no mês anterior.

A taxa de variação homóloga do índice relativamente aos produtos energéticos terá sido de -3,1%, apresentando um ligeiro aumento face aos -4,4% de janeiro. Por sua vez, o índice dos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 1,4%, sendo que a de janeiro se situou em 1,7%.

Face ao mês anterior, o IPC terá tido uma variação de -0,5%, quando em janeiro a variação mensal foi de -0,3% e em fevereiro do ano passado de -0,6%. “Estima-se uma variação média nos últimos 12 meses nula, valor inferior em 0,1 p.p. ao registado no mês precedente”, indica o INE.

Assim, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 0,3%, quando tinha sido de 0,2% no mês anterior.