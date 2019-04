Prepare a carteira. Vem aí (mais) um aumento nos combustíveis

Prepare-se para desembolsar mais uns euros para atestar o depósito do seu automóvel. É que os preços dos combustíveis vão manter a tendência de subida na próxima semana, ficando mais caros já a partir de segunda-feira. “A evolução das cotações em euros aponta para um aumento dos preços de até dois cêntimos por litro na gasolina e de 1,5 cêntimos por litro no gasóleo”, adiantou fonte do setor ao Jornal Económico. Os aumentos vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos dos hipermercados.

A escalada dos preços da gasolina e do gasóleo, que que se tem registado desde inícios de 2019, deve-se essencialmente, ao aumento dos preços do petróleo nos mercados internacionais. Esta quinta-feira, o barril de petróleo Brent (a referência na Europa) passou a barreira dos 75 dólares pela primeira vez desde o fim de outubro. Já em Nova Iorque, o barril de ‘light sweet crude’ subia para 66,08 dólares, um recorde em seis meses.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), especialmente a Arábia Saudita, e a Rússia, aliada externa do cartel, têm desde início do ano reduzido a produção de crude, elevando os preços. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pedido reiteradamente à OPEP que suavize os cortes, mas sem sucesso.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o oitavo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a nona posição no ‘ranking’. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.

Entre os 28 Estados-Membros, o preço médio de referência da gasolina ronda os 1,454 euros por litro, enquanto o ‘diesel’ vale 1,361 euros por litro. Já na zona euro, um litro de gasolina custa 1,497 euros e um litro de gasóleo vale 1,356 euros.

Os postos mais económicos:

Gasolina 95

Intermarché de Sátão – 1.379 euros

Intermarché de Vilar Formoso – 1.399 euros

Intermarché de Valença- 1.449 euros

Gasolar de Monção – 1.450 euros

Intermarché São Pedro Sul – 1.454 euros

Gasóleo

Intermarché de Vilar Formoso – 1.249 euros

Intermarché de Vila Real de Santo António – 1.259 euros

Rede Energia de Monte Gordo – 1.259 euros

Intermarché de Valença – 1.259 euros

Intermarché de Sátão – 1.269 euros

Fonte: DGEG