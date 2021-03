Presidência Portuguesa da União Europeia aprova pacote legislativo de 330 mil milhões de euros

“Há uma mentalidade aqui de empreendedorismo, aqui no Porto”, disse o diretor-geral do banco francês, que já conta com mil pessoas no ‘hub’ de inovação. Etienne Huret foi um dos participantes mesa redonda organizada esta quarta-feira pelo Jornal Económico com o tema “Do salto tecnológico à retoma da economia, os desafios do sector financeiro no pós-pandemia”.