Presidenciais: Marcelo recebe apoio de três ex-ministros e doze autarcas socialistas

Um grupo de 22 socialistas, onde se incluem três ex-ministros e doze autarcas, declarou esta quarta-feira apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República. Os apoiantes socialistas consideram que Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato melhor preparado para afirmar um país “progressista, pacífico, aberto ao mundo e empenhado no aprofundamento da equidade e da justiça social”.

“As eleições presidenciais serão um momento de afirmar que uma ampla maioria de portuguesas e portugueses, de muito diversas sensibilidades políticas e ideológicas, rejeita essas propostas e diz não a essas ameaças. (…). Por isso o nosso apelo ao voto em Marcelo Rebelo de Sousa”, lê-se numa carta aberta, com o título “votar para mobilizar Portugal”, a que o Jornal Económico teve acesso.

Os signatários da carta defendem que o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa foi pautado “pelo respeito e valorização do quadro constitucional vigente, pela dignificação externa do país, pela promoção da estabilidade política e do diálogo político e social”, e por “um continuado empenhamento na mobilização dos portugueses para a defesa dos interesses nacionais” e para o combate a adversidades que marcaram os últimos anos.

“Essa é a principal razão que nos leva a confiar que as continuadas afirmações do candidato Marcelo Rebelo de Sousa de assumir idêntica atitude num eventual segundo mandato lhe dão particular capacidade para merecer o voto popular”, explica o grupo de 22 socialistas.

Entre os signatários da carta encontram-se os ex-ministros António Correia de Campos, António Vieira da Silva e o Pedro Marques (atual eurodeputado socialista), assim como os ex-secretários de Estado de Governos PS Bernardo Trindade e Guilherme d’Oliveira Martins. Somam-se também dois deputados do PS João Azevedo e Jorge Gomes (Bragança), o deputado ao Parlamento regional da Madeira Paulo Cafôfo, e o ex-presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.

Há ainda na lista três presidentes da Câmara: Fernando Medina (Lisboa), Basílio Horta (Sintra), Alberto Mesquita (Vila Franca de Xira), Alexandre Almeida (Paredes), Eduardo Vítor (Vila Nova de Gaia), José Manuel Ribeiro (Valongo), Manuel Machado (Coimbra), Miguel Alves (Caminha), Nuno Canta (Montijo), Nuno Mocinha (Elvas), Rui Santos (Vila Real) e Vítor Hugo Salgado (Vizela).

O Partido Socialista (PS) não declarou formalmente apoio a nenhum sete candidatos à Presidência da República. Vários militantes e dirigentes socialistas têm, no entanto, declarado publicamente apoio a alguns dos candidatos. A maioria dos socialistas divide-se entre as candidaturas de Marcelo Rebelo de Sousa e a da ex-diplomata e militante socialista Ana Gomes. Há ainda que tenha manifestado apoio ao comunista João Ferreira.

As eleições presidenciais estão marcadas para o próximo dia 24 de janeiro. Os 22 signatários da carta destacam que estas eleições “revestem-se de grande importância”, uma vez que se trata de “escolher democraticamente a primeira figura do Estado, o seu mais alto representante, num período em que Portugal, a Europa e o Mundo vivem a maior crise desde há mais de meio século”.