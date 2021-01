Presidenciais: “Todos os objetivos do CDS-PP foram conseguidos”, diz Francisco Rodrigues dos Santos

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, disse este domingo, em reação aos resultados das eleições presidenciais conhecidos, que “todos os objetivos” do partido para estas eleições “foram conseguidos”. O líder democrata-cristão considera que a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa mostra que o CDS-PP “pertence à maioria presidencial de centro-direita” que pode derrotar o socialismo em Portugal.

“Estas eleições presidenciais ditam a vitória à primeira volta do candidato apoiado pelo CDS, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o que para nós é motivo de uma tremenda satisfação. É, por isso, que quero enviar um caloroso abraço a Marcelo Rebelo de Sousa, pedindo-lhe que cuide de Portugal e dos portugueses, com a sua moderação e sentido de responsabilidade, numa altura em que se colocam grandes desafios ao nosso país”, referiu.

Entre os desafios elencados pelo líder do CDS-PP para o próximo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa estão a “instabilidade governativa, a pandemia e crise social e económica”.

“O CDS quis uma vitória à primeira volta do seu candidato e conseguimos. Quis somar os votos à direita e não quis dividi-la e também conseguimos. Quis uma vitória da direita social e também conseguimos. Todos os objetivos do CDS para estas eleições foram conseguidos”, frisou.

Francisco Rodrigues dos Santos disse ainda que, “depois da derrota nos Açores”, a esquerda “voltou a perder eleições” e sublinhou que nunca antes os partidos à esquerda tinham tido “um somatório de votos tão escasso como aconteceu nestas eleições presidenciais”.

O líder do CDS-PP aproveitou a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa para destacar que “pertence à maioria presidencial de centro-direita, que quer construir uma alternativa ao socialismo do Governo de Portugal” e que “dar força ao CDS é contribuir para virar a página ao socialismo em Portugal”.

“O CDS está mobilizado e preparado para as próximas eleições autárquicas, onde estará com toda a energia e mobilização conseguir mais uma vez vitórias à direita e honrar a tradição do nosso partido”, acrescentou Francisco Rodrigues dos Santos.

Questionado sobre o facto de o líder do Chega, André Ventura, poder vir a ficar em segundo lugar, disse que “nas eleições presidenciais conta quem fica em primeiro lugar” e que os restantes candidatos “não retiram nada de ganho nas próximas eleições”.