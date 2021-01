Presidenciais. Vitorino Silva garante que está apenas “a meio caminho”

Vitorino Silva garante que está apenas “a meio caminho”. Numa reação aos resultados eleitorais, o dirigente do R.I.R. agradeceu, mas deixou subtis recados aos adversários sobre a campanha.

“Não consegui estar onde o povo foi mandado. Se o povo foi mandado para casa, era minha obrigação porque sou contra as mordomias dos políticos. Os políticos têm que descer à terra e somos um país que temos excelentíssimos a mais”, disse Vitorino Silva, em Penafiel.

Afirmando-se “muito feliz” por “mesmo que fazendo campanha em casa e em segurança consegui ter votos em todo o Mundo”, o primeiro agradecimento foi para “os portugueses do mundo” e para as “gentes” que não conseguiu “ver nas suas terras”. Deixou uma palavra de agradecimento à equipa – que diz ter demonstrado que “um relógio com poucas peças podemos ter um bom resultado” -, mas deixou também uma palavra aos adversários.

“Foi uma honra estar nesta eleição com eles. Foi uma honra que em sete portugueses, cinco portugueses e duas portuguesas que fomos a votos e os tratei todos por igual”, disse, dizendo ainda ter “a certeza que muita gente que não votou em mim há cinco anos, desta vez votou em mim”.