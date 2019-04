Presidente considera “irrealista” qualquer reforma do SNS que “feche totalmente” a porta aos privados

No debate sobre o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, em reunião plenária na Assembleia da República, esta manhã, serão votados projetos de resolução do PSD e do CDS-PP que levarão os bloquistas e os comunistas a assumirem as suas posições sobre os referidos programas e, por extensão, a clarificarem mais uma vez o apoio ao Governo do PS.