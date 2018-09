Presidente da dona do Douro Azul recebe Medalha Mérito Turístico Grau Ouro no Ministério da Economia

Ler mais

Mário Ferreira, Presidente da Mystic Invest, Mário Ferreira, foi agraciado com a Medalha Mérito Turístico Grau Ouro, numa cerimónia realizada hoje de manhã em Lisboa no Ministério da Economia.

A Mystic Invest, holding financeira do empresário portuense Mário Ferreira, detém várias empresas dedicadas ao turismo, sendo o sector dos cruzeiros o principal segmento de negócio do grupo. A Mystic Invest, SGPS, grega 14 marcas ligadas ao setor turístico, desde a companhia de cruzeiros DouroAzul; à o a operadora Nicko; passando pelo World of Discoveries – Museu Interactivo e Parque Temático; os sightseeing BlueBus e BlueBoats, a Helitours que realiza voos turísticos no Douro e Porto; a Mystic Cruises, que faz cruzeiros no Amazonas;

Em comunicado a Mystic Invest diz que a medalha de Mérito Turístico é uma distinção que reconhece o trabalho desenvolvido em prol do turismo português e do destino Portugal por parte de pessoas singulares ou colectivas. “O reconhecimento do trabalho desenvolvido por Mário Ferreira ao longo de mais de duas décadas de carreira dedicadas ao turismo português reflecte o sucesso alcançado pelas várias empresas que preside, entre as quais a DouroAzul, empresa líder de cruzeiros fluviais em Portugal e que já foi distinguida como a melhor empresa de cruzeiros fluviais da Europa por quatro vezes”.

O grupo factura mais de 100 milhões de euros.

Com mais de 600 colaboradores directos a nível mundial, “a Mystic Invest está focada no crescimento da sua actividade, estando já a desenvolver novos projectos para 2019”, diz o comunciado.

“Iniciámos em 1993 com uma única embarcação no Douro, e agora cobrimos mais de 10 mil quilómetros com projetos turísticos que ligam o Porto a Shanghai. Para 2019 vamos alargar ainda mais a nossa actividade com o lançamento do nosso primeiro navio de cruzeiros de oceano, o World Explorer”.

Este projeto português, em construção em Viana do Castelo, vai explorar as águas da Antártida e do Ártico, sem esquecer a ligação transatlântica entre Portugal e Brasil.

“O crescimento da Mystic Invest não se irá focar apenas a nível internacional, com novos projetos já em desenvolvimento em Portugal. Para 2019, a empresa irá apresentar dois novos navios para o Douro, bem como novos projetos de hotelaria na região do Porto e Douro”, diz a nota de imprensa.