Presidente de Cabo Verde envia condolências à Etiópia após acidente aéreo

O Presidente da República de Cabo Verde endereçou este domingo à chefe de Estado etíope, Sahle-Work Zewde, uma mensagem de condolências pelo acidente aéreo que causou a morte a 157 pessoas que se encontravam a bordo do aparelho que se despenhou.

Na sua mensagem, Jorge Carlos Fonseca mostrou-se “profundamente consternado” com a queda do avião da Etiópia Airlines, tendo em nome do povo cabo-verdiano manifestado toda a sua solidariedade ao “povo irmão da Etiópia” neste momento de luto.

O Boeing- 737-8 MAX realizava um voo regular entre Adis Abeba e Nairobi (Quénia). O aparelho caiu numa zona chamada Hejeri, perto da cidade de Bishoftu, a cerca de 42 quilómetros a sudeste da capital da Etiópia e onde fica a sede da maior base da Força Aérea etíope. As causas do acidente ainda não são conhecidas.