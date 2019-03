Presidente do Ifo pede redução dos impostos sobre os lucros das empresas

O presidente do Ifo, Clemens Fuest, pediu uma redução nos impostos sobre rendimentos coletivos (empresas) na Alemanha. “Há uma necessidade urgente de ação”, disse em comunicado.

“Em cerca de 30%, a taxa de retenção de impostos sobre lucros acumulados é significativamente maior do que em países comparáveis”, disse o presidente do instituto sediado em Munique.

“Entre os países do G7, apenas a França tem atualmente uma taxa mais alta de 33%, No entanto, essa taxa será reduzida para 28%”, lembrou acrescentando que o país já tomou a decisão de baixar o IRC no futuro para 25%.

Outros países também reduziram os impostos, sobretudo os EUA.

“Para reduzir as perdas de receita tributária devido à transferência de lucros para o exterior e manter o investimento e empregos na Alemanha, o governo alemão deve seguir o exemplo da França e reduzir gradualmente a carga tributária para 25%. Além disso, os incentivos ao investimento devem ser melhorados através da aceleração da amortização fiscal “, refere.

Fuest acrescentou que a queda dos impostos sobre as empresas aumentaria o investimento na Alemanha e, portanto, reduziria o superávit de exportação, que tem sido muito criticado. A dedução fiscal acelerada apenas transfere as receitas fiscais para o futuro. “Uma vez que o governo alemão pode atualmente emprestar a juros zero, os custos fiscais de tal medida são zero”, lê-se no comunicado do Ifo.