Presidente norte-americano fala com rei saudita sobre Estado de Direito

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o rei Salman da Arábia Saudita esta quinta-feira, destacando a importância dos direitos humanos e prometendo tornar a relação entre os dois países mais forte e transparente, disse a Casa Branca em comunicado.

Biden “afirmou a importância que os Estados Unidos dão aos direitos humanos universais e ao Estado de Direito”, e os dois líderes discutiram o compromisso norte-americano de ajudar a Arábia Saudita a defender-se contra ataques de grupos alinhados com o Irão, disse a Casa Branca.

A conversa telefónica era muito esperada e havia fortes expectativas sobre o seu conteúdo, dado que as últimas declarações de Joe Biden sobre o Médio Oriente em geral tinham deixado algum mal-estar em Riad, capital saudita.

Biden tem tido uma postura de aproximação ou pelo menos de desanuviamento das relações com o Irão, o que a Arábia Saudita – em em geral toda os países da Península Arábica – observou com uma perspetiva de arrefecimento do entendimento de décadas entre as duas nações.

A questão do príncipe herdeiro, Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, que terá aprovado o assassínio em 2018 do jornalista Jamal Khashoggi no consulado do seu país em Istambul, também pesa no relacionamento entre os dois países. Biden tem sido muito mais crítico do assunto que o seu antecessor, Donald Trump, e não parece dar mostras de pretender contemporizar com a questão.

De qualquer modo, todos os analistas são unânimes em considerar que os Estados Unidos não podem em nenhuma circunstância desmotivar o seu bom entendimento com a Arábia Saudita, sob pena de promoverem um aumento das tensões numa região que é marcada pela permanência de conflitos, reais ou previsíveis, entre os diversos atores no terreno.

De qualquer modo, a nota da Casa Branca dá a entender que Joe Biden não quis ‘facilitar’ a reaproximação sem condições. E ao colocar a questão dos direitos humanos apontou para um dos temas mais difíceis para os sauditas.

A questão do Estado de Direito, por outro lado, parece ir diretamente para o assunto que envolve Mohammed bin Salman, o que pode querer dizer que Biden não está ao lado da família real neste caso particular.

Recorde-se que, esta semana, foi divulgado que, segundo um relatório dos serviços secretos dos Estados Unidos, o príncipe herdeiro e governante de facto da Arábia Saudita aprovou o assassínio de Jamal Khashoggi.

A divulgação pública marca um novo capítulo nas relações dos Estados Unidos com a Arábia Saudita e uma diferença clara entre a política do Presidente Joe Biden e a do ex-presidente Donald Trump”.