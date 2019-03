“Primeira Pessoa”: Veja aqui em direto o programa desta semana, com António Saraiva

Veja aqui mais uma edição do “Primeira Pessoa”, o palco das grandes entrevistas do Jornal Económico. No estúdio esta semana, Shrikesh Laxmidas, Diretor Adjunto do Jornal Económico, e o jornalista João Marcelino têm como convidado António Saraiva, presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal.