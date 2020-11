Primeiras autorizações para vacinas na UE serão dadas em dezembro, anuncia António Costa

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta quinta-feira que as primeiras autorizações para vacinas na UE serão dadas em dezembro, no final da reunião do Conselho Europeu.

“As vacinas são distribuídas de acordo com uma grelha definida pela Comissão Europeia, serão distribuídas simultaneamente a todos os estados membros. Já temos as doses definidas para compra, sendo que essas compras vão abranger três vacinas: iremos gastar numa 6,9 milhões, noutra 4,6 milhões e na última 4,5 milhões. É o que está a ser definido de acordo com a grelha de programação”, realçou António Costa.

O governante realçou que, no que diz respeito à campanha de vacinação e a compra dos testes rápidos, esta será comum nos diferentes estados membros.