Primeiro-ministro cabo-verdiano diz que crescimento do PIB mostra que governo “está a cumprir”

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, considera que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), divulgado no final da semana passada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mostra que o governo está a cumprir com os objetivos traçados.

Ulisses Correia e Silva fez esta constatação na sua página de Facebook, realçando que a economia está a crescer “muito bem”, devido ao crescimento de investimentos, das exportações, do consumo e das receitas fiscais. “Estes crescem devido à melhoria do ambiente de negócios, mais confiança na economia e um ambiente fiscal e de financiamento mais favorável”, explicou, este domingo.

Por outro lado, referiu que o crescimento acontece com inclusão social, devido ao aumento do emprego, do rendimento e a políticas ativas dirigidas às famílias mais pobres e vulneráveis, como o aumento em 50% da pensão do regime não contributivo, o Rendimento Social de Inclusão, o aumento do salário mínimo nacional e a gratuitidade no ensino, poupando recursos às famílias.

Os últimos dados das contas nacionais mostraram que no último trimestre de 2018 o Produto Interno Bruto (PIB) registou, em termos homólogos, um aumento de 7,6%, em volume. Esta evolução, de acordo com o INE, resultou do maior contributo das despesas do consumo das famílias, do investimento e das exportações. Do lado da oferta, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) a preços de base apresentou uma evolução homóloga positiva de 4,7% e os impostos líquidos de subsídios em 24,3%.

O executivo cabo-verdiano definiu no início da legislatura a meta de crescer 7% ao ano. No ano de 2017 o país cresceu 4%.