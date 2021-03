Primeiro-ministro defende estado de emergência até ao final do desconfinamento

O primeiro-ministro concorda com a renovação do estado de emergência pelo menos até maio, tal como admite o Presidente da República.

“Como sabem, é uma iniciativa do Presidente da República que requer autorização da Assembleia da República. O que posso dizer é que, da parte do Governo, é esse o entendimento: que, pelo menos até ao final deste processo, é necessário manter o estado de emergência para garantir que todos estes passos são dados com segurança”, afirmou esta terça-feira António Costa.

Ontem, Marcelo Rebelo de Sousa pôs em cima da mesa a hipótese de o país continuar em estado de emergência até maio, com pelo menos mais uma renovação depois daquela que será votada pela Assembleia da República na próxima quinta-feira.

“Havendo um plano de desconfinamento até maio, isso quer dizer que há atividades parcialmente confinadas até maio. Portanto, é muito provável que haja estado de emergência a acompanhar essa realidade, pois legitima aquilo que, com maior ou menos extensão, são restrições na vida dos portugueses”, disse o chefe de Estado durante uma visita a uma escola básica, em Lisboa.

António Costa considera que “as coisas correm bem se mantermos a disciplina”, como o uso de máscara e a higienização das mãos, ou corre-se o risco de “estragamos tudo aquilo que conseguimos”, alertou, à margem de uma visita às obras na Escola Secundária de Camões, que representaram um investimento de 16 milhões de euros.

O líder do Governo garantiu ainda que o processo de vacinação em Portugal vai mesmo acelerar. “Só não andamos mais depressa porque o número de vacinas que a UE recebe e distribui é insuficiente”, defendeu, salientando que Portugal está a assistir a uma baixa da incidência da Covid-19 e a aumentar transmissibilidade da doença.

Em atualização