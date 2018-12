Produção automóvel em Portugal cresceu 11,1% em novembro

Em Novembro foram produzidos em Portugal 25.515 veículos automóveis ligeiros e pesados, tendo-se verificado um crescimento de 11,1 por cento. Observou-se uma quebra apenas no mercado dos veículos comerciais ligeiros.

Quanto ao total produzido nos onze meses de 2018, registou-se um crescimento de 70,4% correspondendo a 273.057 unidades fabricadas.

A informação estatística relativa aos onze meses de 2018 confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 97% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 90,7% – com a Alemanha (21,7%), França (14,9%), Itália (11,6%) e Reino Unido (11,1%) no topo do ‘ranking’.

Em termos de grandes regiões, o mercado asiático, liderado pela China (2,8%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal.