Produção na construção recua 2,4% em janeiro

O índice de produção na construção caiu 2,4% em janeiro, uma queda menor do que os 2,6% verificados em dezembro. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) conhecidos esta quarta-feira mostram também que os índices de emprego e remuneração neste sector cresceram em janeiro.

Este resultado decompõe-se num recuo de 3,3% no segmento de ‘construção de edifícios’ e de 1,1% no de ‘engenharia civil’, explicita a nota do INE. Estes resultados comparam com as quedas de 3,5% e 1,2% registadas em dezembro, respetivamente.

Apesar do confinamento em que o país teve de entrar no mês em análise, os índices de emprego e remunerações cresceram 0,1% e 3,4%, respetivamente, isto em termos homólogos. Em dezembro, estes valores haviam sido de -0,1% e 1,4%, respetivamente.

Em termos mensais, o índice de emprego aumentou 0,3%, enquanto que o de remunerações caiu 17,6%.