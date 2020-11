Programa ‘Adaptar social +’ reforçado em nove milhões de euros

O programa lançado pelo Governo com o objetivo de capacitar as respostas sociais para prevenção e contenção do contágio por Covid-19 foi reforçado em nove milhões de euros, atingindo agora os 19 milhões de euros.

O ‘Adaptar social +’ pretende apoiar a aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização pelos trabalhadores e utentes (como máscaras, luvas ou viseiras), a instalação de equipamentos de higienização, de dispensa automática de desinfetantes ou a aquisição de aparelhos de medição de pressão arterial, termómetros e oxímetros.

O Governo garante que os 19 milhões de euros permitirão 2.500 respostas sociais na preparação ao combate e à prevenção da pandemia, na compra de materiais de prevenção do contágio da Covid 19 mas também na reorganização e adaptação de locais e dos “layout” de espaços às orientações de prevenção, nomeadamente alterações de circuitos e criação de áreas de contingência.

Para a elaboração do programa foram ouvidas a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a União das Misericórdias Portuguesas, a União das Mutualidades Portuguesas e a CONFECOOP – Confederação Portuguesa Cooperativa, bem como as entidades representativas do setor lucrativo.

Na portaria publicada pelo Governo, continuarão a ser consideradas as despesas realizadas desde 19 de março e até 31 de dezembro deste ano.