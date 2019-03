Projeto de renováveis em Monte Trigo reforçado com 77 mil euros

Monte Trigo, a primeira aldeia de Cabo Verde abastecida a 100% com energia renovável, foi beneficiada com um novo investimento no valor de 8.500.000 escudos cabo-verdianos (cerca de 77 mil euros), no âmbito do projeto denominado “Reforço do acesso à Energia Sustentável para impulsionar atividades geradoras de rendimento”. O valor será investido na introdução de um sistema autónomo de energias renováveis na Casa de Gelo, deu a conhecer, num comunicado, a empresa Águas de Ponta Preta (APP), que responde pela parte técnica da produção de energia em Monte Trigo.

A Casa de Gelo vinha utilizando o excedente de energia produzido na Central Fotovoltaica de Monte Trigo implementada no âmbito do projeto SESAM-ER, que em 2012, financiou a instalação de uma central fotovoltaica nessa comunidade do interior do Porto Novo.

Com este projeto, a capacidade de produção de gelo, que até agora era de 500 quilogramas/dia, será aumentada para o dobro, uma vez que a Casa de Gelo ganhará sua autonomia energética com a instalação de uma Central Solar Fotovoltaica de 15 kWp [kilowattpeak] de potência, eliminando a dependência dos excedentes da demanda doméstica, turística e comercial da aldeia. Com mais gelo melhoram-se as condições de prática das pescas, “mediante ao acesso contínuo e previsível ao gelo”, pode ler-se no documento.

O projeto da Casa de Gelo, que é da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Monte Trigo (Agripesca), tem também o objetivo de aumentar a disponibilidade de energia elétrica com energias renováveis na aldeia dando resposta as atuais potencialidades existentes de crescimento económico e imponderar e formar um grupo de mulheres para ocupar as atividades pós-captura nomeadamente a gestão da casa do gelo, com a meta de introduzi-las na cadeia de valor da economia local.

As mulheres envolvidas no projeto receberam formações orientadas para realização da gestão ordinária da Casa do Gelo, criação de um emprego próprio, refere a mesma nota da APP. O projeto Casa de Gelo da comunidade de Monte Trigo conta com co-financiamento do Fundo GEF/SGP das Nações Unidas, Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo, colaboração institucional da Câmara Municipal do Porto Novo e apoio técnico e financeiro da APP.