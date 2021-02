No relatório do primeiro semestre, o Novo Banco explica que teve de fazer uma reavaliação das suas participações no Fundo de Recuperação FCR, Fundo Recuperação Turismo, FLIT (entre outros) e que resultou no registo de uma perda 260,6 milhões de euros na conta de resultados de 2020.

No entanto, o facto de a ECS Capital ter posto à venda os fundos de recuperação pode gerar ganhos ainda nas contas de 2020 que o Novo Banco está a fechar. Basta que as propostas vinculativas sejam superiores ao valor que o banco tem no seu balanço para as unidades de participação e que essas oferta vinculativas surjam antes do fecho das contas do banco liderado por António Ramalho.

