PS acusa PSD de sofrer de “bipolaridade” em relação ao Aeroporto do Montijo

O Partido Socialista (PS) acusou esta quinta-feira o Partido Social Democrata (PSD) de sofrer de “uma espécie de bipolaridade” em relação à construção do aeroporto do Montijo. O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, diz que o projeto avançou com o consentimento do PSD e, por isso, é “um imperativo de ética republicana” que os social-democratas clarifiquem a sua posição.

“O PS, no exercício das suas funções, teve o cuidado de dialogar com o PSD e pôde validar com o PSD validar a opção Portela+1, ou seja, a opção pelo aeroporto do Montijo, por razões de interesse nacional. Reiteradamente, o PSD, no exercício de funções governativas, demonstrou haver uma vantagem significativa em termos de custo-benefício com esta opção do aeroporto do Montijo”, sublinhou o secretário-geral adjunto do PS, em conferência de imprensa.

José Luís Carneiro referiu que foi o PSD que “há dez anos inviabilizou um novo aeroporto com o discurso de diabolização do investimento público e adotou a solução do Montijo” e disse que os sociais-democratas parecem estar a sofrer de “uma espécie de bipolaridade”. Isto porque, esta quarta-feira, o PSD veio fechar a porta a uma possível revisão da lei da certificação dos projetos aeroportuários, o que inviabiliza o projeto de construção do aeroporto do Montijo.

“Rui Rio [atual presidente do PSD] tem o dever de clarificar se mantém a posição que foi assumida pelo Governo PSD/CDS a partir de 2013 ou se está a ceder a uma vertigem populista”, defendeu o socialista, acrescentando que “o PSD está tomado por uma espécie de bipolaridade tática, aproveitando todas as oportunidades para desgastar o PS e, com isso, pondo em causa o interesse nacional”

O secretário-geral adjunto do PS reiterou que o aeroporto do Montijo é uma “solução permite garantir investimento sem custos para o erário público”, nomeadamente em “infraestruturas de transporte, mobilidade e de regeneração do tecido edificado, como infraestruturas escolares, de saúde ou infraestruturas destinadas à valorização do espaço público”.

A expectativa dos socialistas é que o aeroporto contribua para a criação de 10 mil postos de trabalho diretos. Com este investimento, o PS espera ainda contribuir para a “reconfiguração económica e social de um distrito que se desindustrializou e que padece de investimento público e privado” e a “inserção do país nas rotas económicas, comerciais e globais”. “É uma solução que acautela e salvaguarda o interesse público e nacional”, disse José Luís Carneiro.

O líder socialista disse ainda que a vontade do PS é “reforçar o diálogo com municípios de Setúbal e da Área Metropolitana de Lisboa, e também reforçar o diálogo com os partidos políticos, mas é exigido, por um imperativo de ética republicana, que o PSD clarifique a sua posição”.