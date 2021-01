PS anuncia voto a favor do estado de emergência

A deputada do Partido Socialista (PS), Ana Catarina Mendes referiu no debate parlamentar desta quinta-feira que o partido irá votar a favor da renovação do estado de emergência até 14 de fevereiro.

“É neste cenário com mais mortes” que o PS viabilizou o estado de emergência, segundo Ana Catarina Mendes. Para o PS esta é uma decisão que visa a “responsabilidade coletiva que é de fazer tudo para salvar vidas”. Uma vez que o estado de emergência cede ao Governo “poderes de maior fiscalização”.

Ana Catarina Mendes sublinhou que com o estado de emergência “os dias tornaram-se diferentes, não há restaurantes abertos”, assim como “as escolas são espaços vazios, o jardins têm silêncio ensurdecedor”. “E não esquecemos de todos os profissionais que todos os dias se expõem ao risco”, frisou

Sobre a vacinação, a deputada socialista enalteceu que até ao momento “mais de 180 mil pessoas” foram vacinadas.

Durante reunião plenária desta quinta-feira, Pedro Delgado Alves, deputado do PS afirmou que “o Governo é sempre acusado de alterar medidas” e que se o partido soubesse as “consequências da estirpe britânica teria tomado outras medidas”. Para Pedro Delgado Alves o importante foi o debate desta quinta-feira, onde se definiu “medidas mais gravosas”.

Na quarta-feira, 27 de janeiro, o secretário-geral adjunto do PS, José Luis tinha apontado que o partido iria apoiar a renovação do estado de emergência.

“O PS manifestou o apoio à renovação do estado de emergência, tendo em vista consolidar e reforçar os meios jurídicos para que o Governo adote as medidas necessárias tendo em vista fazer face às dificuldades com que o país está confrontado, do ponto de vista da saúde pública e das condições de ensino e aprendizagem”, apontou José Luís Carneiro.