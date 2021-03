PS diz que portugueses podem “começar a pensar em desconfinar” (com áudio)

A deputada do Partido Socialista (PS), Maria António Almeida Santos considerou que o Governo e os portugueses em geral podem começar a pensar em desconfinar, depois de reunião com o Infarmed, onde estiveram reunidos especialistas, partidos políticos, o Governo e o Presidente da República.

“Penso que o Governo e todos nós podemos começar a pensar em desconfinar”, referiu Maria António Almeida Santos apontando que “a situação epidemiológica do país está em franca melhoria, a incidência baixou em todo o território, baixou a incidência também por idade, temos o R (taxa de incidência) mais baixo da Europa”. Melhoraram os números relativos aos “internamentos em cuidados intensivos e os internamentos em enfermarias e portanto todos os dados apontam que a situação está melhor”, disse a deputada do PS.

Embora fale em desconfinar, a deputada socialista reconheceu que “ainda não sabemos qual o plano de desconfinamento”, mas confessou que a reunião com o Infarmed permitiu perceber que este será um processo “gradual e cauteloso”. Maria António Almeida Santos rejeitou a ideia de que um desconfinamento para breve poderá entrar em conflito com o que disse o Presidente da República sobre o país começar a abandonar as restrições por altura da Páscoa.

“Ainda não sabemos qual é o plano de desconfinamento e já percebemos que vai ser gradual e vai ser cauteloso. Penso que o Presidente da República quando falou nessa meta não foi de forma taxativa porque a Páscoa é uma época onde há mais mobilidade das famílias”, justificou a deputada do PS sublinhando que o mais importante é “evitar aglomerados de pessoas”.

Maria António Almeida Santos aproveitou a sua intervenção para agradecer aos peritos pelas sugestões de planos de confinamento e considerou as propostas como sendo uma “ferramenta essencial para que os decisores possam fundamentar a sua decisões em critérios científicos”. De entre o que foi destacado pelos especialistas do Infarmed, a deputada socialista destacou a necessidade de se reajustar horários, de evitar a existência de “horas de ponta” que o teletrabalho seja opção, sempre que possível. “Para que não possamos perder todo o trabalho que conquistamos até agora em termos de melhorias da saúde dos portugueses e de controle desta pandemia”, afirmou.