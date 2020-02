O PS defende um plano que permita equilibrar o aumento da oferta de camas no destino da Madeira e a procura turística da região autónoma. O deputado socialista Sérgio Gonçalves mostra-se preocupado com o vazio de liderança na Associação de Promoção da Madeira (APM), e reivindica a necessidade de uma estratégia para o turismo da região e também uma aposta numa marca que promova o destino.

O socialista alerta para a quebra que tem existido nos indicadores do turismo da Madeira, com exceção do número de camas e de estabelecimentos turísticos, após um período de crescimento no setor.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor. Edição do Económico Madeira de 7 de fevereiro.