PSD acusa Governo de “enganar os portugueses” sobre linha circular do metro de Lisboa

O Partido Social Democrata (PSD) acusou esta terça-feira o Governo de ter mentido aos portugueses sobre as consequências da suspensão da linha circular do metro de Lisboa. O presidente do PSD, Rui Rio, chamou a atenção para as contradições do Governo em relação a uma eventual perda de 83 milhões de euros em fundos comunitários com a suspensão da linha circular.

“O papel que o senhor ministro do Ambiente [João Pedro Matos Fernandes] deu agora ao senhor ministro não tem nada a ver com aquilo que o senhor ministro do Ambiente disse publicamente, enganando os portugueses e dizendo que aquilo que a Assembleia decidiu levava simplesmente à não utilização do dinheiro [83 milhões de euros em verbas comunitárias]”, afirmou Rui Rio, no primeiro debate quinzenal deste ano com o primeiro-ministro, António Costa.

Em causa está a aprovação de um uma proposta de alteração do PAN aprovada no Parlamento durante a votação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), que prevê a suspensão do projeto de construção da linha circular do Metro de Lisboa. A medida, segundo o Governo, vai levar a uma perda de 83 milhões de euros alocados por Bruxelas para o projeto.

Segundo Rui Rio, o ministro do Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, “veio dizer o contrário do que disse o ministro do Ambiente e veio dizer o que o primeiro-ministro agora disse”. “E escusa de olhar com essa cara, porque o que disse não é verdade”, sublinhou.

Em resposta ao presidente do PSD, António Costa sublinhou que “a linha não está suspensa e os trabalhos não estão suspensos”. “Corre tudo com absoluta normalidade”, sublinhou. “Se viesse a ser suspensa, uma coisa é certa os 803 milhões de fundos comunitários não podem ser alocados a outro objetivo”, disse.

A suspensão da linha circular do Metro de Lisboa foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, BE, PCP e Chega, os votos contra do PS e da Iniciativa Liberal e a abstenção do CDS-PP.

(em atualização)