PSD apresenta projeto de resolução a rejeitar o Programa de Estabilidade

O PSD entregou esta quinta-feira no Parlamento um projeto de resolução a rejeitar o Programa de Estabilidade, apresentado pelo Governo na segunda-feira. Os sociais-democratas querem uma reforma na justiça e na segurança social, bem como medidas de estímulo ao investimento.

“As politicas seguidas nos últimos anos não eram as mais adequadas para promover um crescimento económico sustentável e, ao contrário do propagandeado pelo Governo, este falhou nas previsões que tem vindo a apresentar para o ano de 2019 e seguintes”, escrevem os deputados do PSD no projeto de resolução, a quem deram o título “Por uma alternativa de crescimento forte e sustentável”.

O PSD defende uma estratégia de redução do défice e da dívida pública “que assente num caminho de consolidação orçamental mais saudável e sustentável”, e que não siga a “atual estratégia de aumento da carga fiscal para máximos de sempre e de redução do investimento público, que conjuntamente com elevadas e arbitrárias cativações têm causado degradação e rutura nos serviços públicos”, referem.

Os deputados defendem a aposta “na reforma da justiça e da segurança social e adotando medidas de estímulo ao investimento, exportações, produtividade, poupança, criação de emprego mais qualificado e remunerado, aumento do valor acrescentado e inovação”.

Os sociais-democratas entregaram ainda um projeto de resolução que rejeita “a estratégia e caminho económico e orçamental previstos no Programa de Estabilidade 2019-2023 apresentado pelo Governo à Assembleia da República”.

“A dececionante desaceleração económica que já se verifica e que é reforçada pela forte revisão em baixa do crescimento neste Programa de Estabilidade 2019-2023 (PE 2019-23), numa trajetória que tem vindo a atirar Portugal cada vez mais para a cauda da Europa”, assinalam os autores do projeto de resolução, acrescentando que o PE apresentado pelo Executivo não apresenta medidas que impulsionem “o crescimento, as exportações e o investimento na capacidade produtiva nacional”.