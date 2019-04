PSD avança com proposta de legalização da canábis para fins recreativos na próxima legislatura

O PSD deverá avançar com uma proposta de legalização da canábis para fins recreativos, já na próxima legislatura.

A notícia é avançada pelo “Público” que cita o deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite, “neste momento, temos a evidência científica para podermos dar esse passo, dentro de um modelo regulatório firme, baseado nas experiências internacionais, e em linha com aquilo que o PSD aprovou no último congresso”, declarou ao jornal.

Segundo o social-democrata, a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda na actual legislatura só não contou com o apoio do PSD “porque o BE insistiu numa lógica de auto-produção e o PSD não pode concordar com isso, porque se torna impossível regular a concentração da substância activa” da cannabis e logo os seus potenciais efeitos adversos junto nos consumidores.

O jornal confirma que a proposta a apresentar pelos social-democratas no Parlamento não diferirá muito do que foi defendido na moção aprovada no congresso do PSD, em fevereiro. “O entendimento é que a legalização será possível com venda interdita a menores de 21 anos de idade, porque está demonstrado que o risco de esquizofrenia e de psicoses está associado a consumos abaixo dos 18 anos. E haveria um limite de concentração de THC e CBD [substâncias activas] definido na lei, o que evitaria a entrada no mercado de legal de produtos de elevada potência”, precisou o social-democrata, falando no final da sua intervenção na 26ª Conferência Internacional de Redução de Riscos associados ao consumo de drogas, que arrancou neste domingo no Porto.