PSD considera “absolutamente vital” plano para desconfinar e admite avançar por regiões

O Partido Social Democrata (PSD) anunciou esta quarta-feira que vai apoiar a renovação do estado de emergência e exigiu que seja apresentado um plano para o desconfinamento. O líder social-democrata, Rui Rio, defende que é “absolutamente vital” preparar-se o desconfinamento do país e que, caso não sejam atingidos os critérios estabelecidos pelos especialistas, deve ponderar-se o “desconfinamento por regiões”.

“Entendemos que é absolutamente vital o Governo planear o que se vai passar a partir de agora e isto tem tanto a ver com confinamento como desconfinamento. É urgente o Governo determinar politicamente, ouvidos os técnicos, em que momento desconfinamos e como desconfinamos”, referiu Rui Rio, após ter estado reunido com o Presidente da República (por videoconferência) a propósito da renovação do estado de emergência.

Em conferência de imprensa, Rui Rio defendeu que é preciso que seja acordado com os especialistas “em que circunstâncias” é que se pode começar a desconfinar, definido um número de novos casos, internamentos em cuidados intensivos e o valor do Rt (índice de transmissibilidade) que é preciso atingir.

Para o presidente do PSD, o desconfinamento deverá ser feito por etapas, a começar pelas escolas, com o regresso às aulas presenciais até ao 6.º ano. Se os indicadores “não evoluírem de forma tão positiva quanto nos últimos dias tem evoluído”, Rui Rio entende que o país deverá também ter um “planeamento do desconfinamento por regiões”, visto que há regiões do país que têm menos casos de infeções pela Covid-19.

Referiu também que é preciso que o Governo tenha preparada “uma capacidade acrescida de testagem”, porque, no momento em que se desconfinar, tem de se “começar a testar para que os valores não voltem a disparar”. Rui Rio disse ainda que é pouco claro se há um decréscimo do número de novos casos de contágio com Covid-19 porque “o número de testes tem baixado”.

Garantiu ainda que vai voltar a dar a mão ao Partido Socialista (PS) para aprovar a renovação do estado de emergência. “O estado de emergência é o quadro legal que o Governo necessita para tomar as medidas que entende como necessárias. Se estou a dizer que são necessárias determinadas medidas e o Governo não as toma, tenho é de pressionar o Governo para as tomar e não retirar o instrumento básico que permite ao Governo tomar as medidas que desejo”, justificou.