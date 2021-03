PSD favorável à renovação do estado de emergência, exigindo mais medidas e menos avisos

Isaura Morais considera que este pedido de renovação do estado de emergência é “necessário” para uma renovação “justificada”, “já que não seria preciso ao Governo aprovar a maioria das medidas” restritivas.

Aos deputados na Assembleia de Republica, a deputada garantiu que o “PSD não deixará de votar favoravelmente este pedido pois qualquer outra posição iria contrariar a defesa do interesse nacional”, refere. Este voto é “expressão do sentido de responsabilidade” que “não nega ao Executivo os meios de combate à pandemia”.

A afirmação foi dita na sequência do debate, desta quinta-feira no Parlamento, sobre uma nova renovação do estado de emergência, de 1 a 15 de abril, proposta pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que falará depois ao país às 20h00.

A deputada advertiu o Governo para os “riscos de excesso de confiança e para os perigos de decisões apressadas”, relembrando que o “que se exige não são avisos, mas medidas concretas”, nomeadamente, a “testagem massiva” que o Governo tem “prometido tantas vezes como adiado”.

A deputada do PSD argumenta que “Portugal não merece nem pode ser submetido a um novo confinamento, outra vez, provocado por incúria responsabilidade do Governo”, fazendo um apelo aos portugueses para que “tenham consciência de que só, pelo sacrifico de todos, podemos vencer a luta contra a pandemia”.

Nas cinco anteriores renovações do estado de emergência autorizadas pela Assembleia da República tiveram os votos a favor do Partido Socialista, Partido Social Democrata, CDS-PP e PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, a abstenção do Bloco de Esquerda e votos contra de PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

A proibição de circulação entre concelhos em Portugal continental no próximo fim de semana e durante a semana da Páscoa foi antecipada para as 00h00 desta sexta-feira, segundo uma declaração de retificação publicada em Diário da República, “é proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 20h00 de sexta-feira e as 05h00 de segunda-feira e, diariamente, a partir das 00:00 do dia 26 de março, sem prejuízo das exceções previstas”.

