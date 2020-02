PSI 20 desce 2,38% numa Europa assustada com o espalhar do coronavírus

O índice acionista português PSI desce estar segunda-feira, 24 de fevereiro, 2,38% para os 5.260,60 pontos, num início de semana em que as principais bolsas europeias negoceiam em terreno negativo, pressionadas pelas preocupações dos investidores com o espalhar do coronavírus.

Na Europa, o FTSE MIB de Milão lidera as quedas, com um tombo de 4,14%. Com 132 casos e três mortes, a Itália é o país da Europa com mais casos de infeção pela nova estirpe de coronavírus e o quarto a nível global.

O DAX alemão perde 3,26%, o britânico FTSE 100 desce 2,53%, o CAC francês 3,37% e o espanhol IBEX 35 recua 3%.

Em Lisboa, no PSI 2o, vários títulos registam tombos de mais de 2%, com a Mota- Engil a perder 3,29% para 1,556 euros, a Galp a cair 3,04% para 13,86 euros e o BCP a recuar 2,85% para 0,185 euros.

A Sonae Capital cai 2,57% para 0,759 euros por ação. A empresa anunciou no domingo à noite que registou um prejuízo de 12,3 milhões de euros em 2019, com o efeito contabilístico non-cash da venda da participação na RACE em novembro a superar o desempenho operacional positivo. O ‘board’ vai, contudo, apresentar uma proposta de dividendo de 6 cêntimos por ação, o que representa um total de 15 milhões de euros.

[Em atualização]