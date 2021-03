PSI 20 acompanha Europa em alta. Sonae lidera os ganhos após a apresentação de resultados

A bolsa portuguesa negoceia em terreno positivo esta quinta-feira, em linha com as principais praças europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) avança 0,31%, para 4.784,50 pontos. Na quarta-feira, o PSI 20 fechou a sessão no vermelho.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX ganha 0,74%, o britânico FTS 100 cresce 0,14%, o francês CAC soma 0,42% e o espanhol IBEX 35 sobe 0,42%. Na Europa, os investidores estão animados com as perspetivas de uma inflação baixa, após as conclusões da reunião da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos. O presidente da Fed, Jerome Powell, sinalizou que a inflação deverá manter-se perto de zero até que a economia mostre provas de que está “curada”.

Na bolsa portuguesa, as atenções recaem sobre a Sonae que apresentou os resultados de 2020 antes da abertura da sessão. A empresa soma 1,12%, para 0,725 euros, depois de reportar uma quebra homóloga de 57% no resultado líquido de 2020, para 71 milhões de euros. O lucro em 2019 ascendia a 166 milhões de euros. O EBITDA caiu 1,3%, para 593 milhões de euros, e o volume de negócios cresceu 6,1%, para 6.827 milhões. O grupo Sonae decidiu, ainda, propor um dividendo por ação de 4,86 cêntimos.

O Banco Comercial Português (BCP), um dos pesos pesados do PSI 20, também se evidencia no arranque da sessão ao avançar 0,96%, para 0,1157 euros. Segue-se a Navigator, que sobe 1,02%, para 2,77 euros.

Em terreno negativo, destacam-se a EDP (-0,63%) e a Galp (-0,19%). A EDP prolonga as perdas da sessão de quarta-feira, depois do S&P ter subido o rating da EDP para dois níveis acima de lixo. Acresce a ida do presidente executivo da empresa, Miguel Stilwell, ao Parlamento, para falar sobre o negócio da venda de seis barragens no Douro – algo que marcou o debate parlamentar de ontem com o primeiro-ministro.

Já a Galp Energia negoceia em linha com o mercado petrolífero. Em Londres, o Brent, que é referência para Portugal, perde 1,07% para 67,28 dólares, enquanto o WTI, em Nova Iorque, recua 0,96% para 63,99 dólares.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,20% face ao dólar, para 1,1954 dólares. Na relação com a libra, o euro deprecia 0,22% para 0,8557 libras. Já a libra aprecia 0,04% face ao dólar, para 1,3969 dólares.