PSI 20 acompanha Europa em alta. BCP e o grupo EDP dão energia à bolsa nacional

A bolsa portuguesa iniciou a sessão desta quinta-feira a negociar no verde, em linha com as principais praças europeias. O principal índice bolsista nacional (PSI 20) soma 0,35%, para 4.839,62 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX avança 0,07%, o britânico FTSE ganha 0,08%, o francês CAC 40 cresce 0,13%. O espanhol IBEX 35 perde 0,17%. A negociação no Velho Continente decorre em terreno positivo mas de forma ligeira. Os investidores estão expectantes quanto à inflação, que pode travar os apoios dos bancos centrais. Isto, depois de Wall Street ter encerrado misto na sessão de quarta-feira por causa da inflação nos EUA.

Os dados referentes à inflação nos Estados Unidos agravaram-se. Isso, aliado aos estímulos de 1,9 biliões de dólares na economia norte-americana, poderá levar os bancos centrais a aliviar os estímulos monetários que têm implementado para mitigar os efeitos económicos e financeiros da pandemia.

Ontem, o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, afirmou que “nas últimas três décadas o mundo viveu um período de inflação baixa e estável” e que a última década foi caracterizada por “forças deflacionárias globais” e pela dificuldade das economias avançadas em atingir os objetivos de inflação nos 2%. Agora, a pandemia, apesar de ter levado a inflação para níveis mais baixos no início, devido ao colapso da procura por alguns serviços, vai ter outro comportamento. Essas “leituras” baixas de março e abril de 2020 vão provavelmente levar a um aumento homólogo nesses meses deste ano, “mas isso não vai significar muito”.

Na bolsa portuguesa, os títulos do BCP, da EDP e da EDP Renováveis energizam o PSI 20. O banco avança 0,9%, para 0,123 euros, depois de ter afundado 3,46% na sessão de quarta-feira.

Já a EDP ganha 0,89% para 4,97 euros e a EDP Renováveis evolui 0,9% para 22,35 euros.

Ainda no sector energético, destaca-se a Galp Energia que avança 0,23% para 8,86 euros, contrariando o mercado petrolífero. O barril de Brent, produzido com matéria prima extraída no Mar do Norte, é negociado acima dos 61 dólares, caindo 0,67%. Já o WTI perde 0,63%, para 58,32 dólares. Os preços do petróleo estão a corrigir valores, depois de terem registado a maior sequência de ganhos dos últimos dois anos.

No mercado cambial (forex), o euro aprecia 0,07% face ao dólar, para 1,212 dólares. Na relação com a libra a moeda da zona euro aprecia 0,19%, para 0,877 libras. A libra deprecia 0,07% face ao dólar, para 1,382 dólares.

