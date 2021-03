PSI 20 acompanha Europa em queda. BCP e Galp penalizam praça portuguesa

A bolsa portuguesa está a negociar em terreno negativo esta quinta-feira, em linha com as principais congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) cede 0,37%, para 4.824,61 pontos, com os títulos do BCP e da Galp Energia a pressionarem.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX perde 0,20%, o britânico FTSE 100 desce 0,14%, o francês CAC 40 cai 0,39% e o espanhol IBEX 35 desliza 0,07%. Os investidores continuam receosos com a evolução da pandemia, com países como a Alemanha, França e Itália a recuarem nos processos de desconfinamento e a avançarem, novamente, com medidas de restrição.

Na bolsa portuguesa, os títulos da Galp Energia e do BCP são os que mais pressionam o PSI 20. A petrolífera cai 2,73%, para 9,864 euros, e o banco liderado por Miguel Maya recua 1,10%, para 0,1172 euros.

A Galp está a evidenciar-se numa altura em que o mercado petrolífero negoceia em terreno negativo. O Brent cai 1,49%, para 63,46 dólares, e o WTI desvaloriza 1,70%, para 60,17 dólares. O ‘ouro negro’ está a cair depois de um porta-contentores ter encalhado numa das vias marítimas que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, acabando por provocar bloquear a passagem de outros navios no Canal do Suez.

Ainda no PSI 20, a EDP destaca-se ao recua 0,59%, para 4,874 euros, seguida da EDP Renováveis que cai 1,27%, para 17,14 euros.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,01% face ao dólar, para 1,1813 dólares. Já na relação com a libra a moeda da zona euro deprecia 0,03%, para 0,8625 libras. A libra aprecia 0,11% face ao dólar, para 1,3698 dólares.