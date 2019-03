PSI 20 acompanha Europa em queda. Ibersol e ganhos da Nos contrariam tendência

O principal índice bolsista português, PSI 20, perde esta sexta-feira 0,61%, para 5.208,05 pontos, em linha com a as principais congéneres europeias. Em Lisboa, todas as empresas cotadas estão queda, à execção da Ibersol e Nos.

As perdas do PSI 20 são impulsionadas pelas desvalorizações de Semapa (-1,59%), Altri (-2,44%), Pharol (-1,37%), Mota-Engil (-1,39%) e BCP (-0,77%).

Em contraciclo o destaque é a valorização da Nos, que apresentou esta sexta-feira antes da abertura do mercado os resultados relativos a 2018. A empresa de telecomunicações Nos soma 0,85%, para 5,35 euros, após ter registado um resultado consolidado líquido de 141,4 milhões de euros em 2018, um valor que apresenta um crescimento de 15,8% face ao lucro de 2017 e que superou as estimativas.

No resto da Europa, os investidores reagem à reunião do Banco Central Europeu (BCE) que se realizou na quinta-feira. O BCE cortou significativamente as previsões de crescimento da Zona Euro para 2019 e garantiu que não vai subir os juros até ao final de 2019. Um novo programa de financiamento para a banca europeia, com início em setembro, foi também anunciado.

[Dados das 8h40]