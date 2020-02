PSI-20 acompanha tendência pessimista da Europa. Coronavírus volta a assustar investidores

O principal índice bolsista português (PSI-20) perde 0,33%, para 5.272,38 pontos, em linha com as principais praças europeias esta segunda-feira, 10 de fevereiro. Na bolsa portuguesa, 14 empresas desvalorizam, duas valorizam e outras duas negoceiam sem variação.

Os títulos do BCP (-1,28%), da Mota-Engil (-1,79%), dos CTT (-0,48%) e da Galp (-0,44%) lideram o movimento descendente.

O PSI 20 é influenciado pela conjuntura externa, “com o coronavírus de novo em destaque depois de algumas regiões na China terem prolongado as paralisações de fábricas, possivelmente até 1 março”, salienta o trader do Millennium bcp Ramiro Loureiro – há já 40.171 casos de contágio confirmados e 908 mortes, contando-se também 3.300 recuperações entre os infetados, sendo que as praças asiáticas ressentem-se do aumento do número de vítimas de coronavírus.

De acordo com a”Reuters”, contudo, o Estado chinês terá dado autorização a algumas empresas industriais para voltarem a operar na província de Zhengzhou, e o Banco Popular da China deu mais liquidez aos maiores bancos do país.

Entre as principais congéneres europeias, além do surto que começou em Whuan, os investidores olham para o plano macroeconómico desta semana. “Destaque para as decisões de política monetária da zona euro e dos Estados Unidos, que serão apresentados terça-feira”, acrescenta Ramiro Loureiro.