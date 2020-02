PSI-20 no ‘verde’ apoiado pela NOS e EDP. Europa abre mista

O principal índice bolsista português, PSI-20, iniciou a sessão desta sexta-feira em linha d’água, com um deslize de 0,01%, para os 5.331,45 pontos, mas encontra-se agora a valorizar 0,31% para 5.348,52 pontos, enquanto a maioria das suas congéneres europeias negoceia mista.

A fazer crescer a praça lisboeta estão cotadas nacionais a Corticeira Amorim, que sobe 0,93%, para 10,88 euros, a NOS que valoriza 0,72%, para 4,47 euros e a EDP que cresce 0,54%, para 4,68 euros. A negociar no ‘verde’ estão também a EDP Renováveis, que sobe 0,65%, para 12,44 euros, a Sonae SGSP, que valoriza 0,60%, para 0,84 euros e o BCP, que cresce 0,16%, para 0,19 euros.

Em terreno negativo encontram-se a Ibersol, que desce 1,59%, para 8,66 euros, a Pharol que cai 0,70%, para 0,09 euros e os CTT que desvalorizam 0,28%, para 2,88 euros.

Na Europa, os índices estão a negociar mistas. Na Alemanha, o DAX desce 0,05%, no Reino Unido, o FTSE 100 cai 0,33%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,20%, o holandês AEX cresce 0,02%. Em Espanha, o IBEX35 valoriza 0,25% e o italiano FTSE MIB cresce 0,24%.

“No plano macroeconómico destaque para a leitura do valor preliminar do PIB da zona euro do quarto trimestre às 10h00. No seio empresarial destaque para várias apresentações de resultados como AstraZeneca, Credit Agricole, Renault, EDF e Wirecard”, lembra Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

A cotação do barril de Brent valoriza 0,14%, com valor de 56,41 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 0,14%, para 51,49 dólares por barril. No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,01%, para 1,08 dólares.

“Na Europa, os dados do PIB do último trimestre na Alemanha serão divulgados e devem confirmar um crescimento de 01,%. Enquanto que de tarde na sessão norte-americana vão ser divulgados os dados de vendas a retalho, o valor mensal e as vendas a Retalho subjacentes, em ambos a expectativa é de 0,3%, o que sugere uma ligeira desaceleração”, sublinha Eduardo Silva, deputy director da XTB.