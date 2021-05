PSI-20 arranca no ‘verde’ com impulso do BCP e elétricas

O principal índice bolsista português, PSI 20, iniciou a sessão sexta-feira a valorizar 0,21% para 5.259,98 pontos, seguindo as suas congéneres europeias.

A contribuir para este arranque positivo está o BCP que sobe 0,94% para 0,16 euros, a EDP Renováveis que cresce 0,56%, para 19,65 euros e a EDP que valoriza 0,27%, para 4,75 euros.

Em queda na abertura da sessão está a construtora Mota-Engil que cai 0,28%, para 1,45 euros, a petrolífera Galp que desce 0,63% para 10,24 euros e a Corticeira Amorim que desvaloriza 0,19%, para 10,34 euros.

As praças europeias abriram a negociar no ‘verde’. Na Alemanha, o DAX cresce 0,22%, no Reino Unido, o FTSE 100 sobe 0,19%, o francês CAC 40 valoriza 0,23%, o holandês AEX cresce 0,28%. Em Espanha, o IBEX35 valoriza 0,51% e o italiano FTSE MIB cresce 0,14%.

A cotação do barril de Brent desvaloriza 0,12%, com valor de 69,12 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 0,01%, para 66,87 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,07%, para 1,21 dólares.