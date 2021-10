PSI-20 fecha primeiro dia de outubro no ‘verde’ com apoio da EDP e BCP

O principal índice bolsista português, PSI 20, terminou a sessão desta sexta-feira, 1 de outubro, a valorizar 0,30%, para 5.477,07 pontos, contrariando a tendência das suas congéneres europeias.

A fazer crescer o PSI 20 estiveram entre as principais cotadas portuguesas as elétricas EDP, que subiu 1,06%, para 4,58 euros, a EDP Renováveis que valorizou 1,31%, para 21,70 euros e o BCP que cresceu 0,89%, para 0,15 euros.

Em terreno positivo fecharam também a sessão a Jerónimo Martins, que cresceu 0,87%, para 17,36 euros, a Corticeira Amorim que valorizou 1,69%, para 12,04 euros e a Sonae que subiu 0,17%, para 0,91 euros.

Com sinal ‘vermelho’ no fecho da sessão estiveram a Galp que desceu 0,76%, para 9,73 euros, a Greenvolt que caiu 0,34%, para 5,94 euros, a construtora Mota-Engil que depreciou 0,88%, para 1,35 euros e a Altri que desvalorizou 0,56%, para 5,33 euros.

Lá fora, o analista de mercados, Ramiro Loureiro, do Millenium investment banking, classifica esta “sexta-feira negativa para a maioria dos principais índices de ações europeus”, no dia em que “a revelação de que a atividade industrial na Zona Euro e Japão abrandou o ritmo de expansão em setembro contrastou com o anúncio de que o setor nos EUA acelerou inesperadamente”.

Na Europa, todas as cotadas fecharam a sessão a negociar no ‘vermelho’. Na Alemanha, o DAX desce 0,69%, no Reino Unido, o FTSE 100 cai 0,82%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,04%, o holandês AEX desce 0,68%. Em Espanha, o IBEX35 desvaloriza 0,02% e o italiano FTSE MIB deprecia 0,30%.

A cotação do barril de Brent valoriza 0,49%, com valor de 78,69 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 0,33%, para 75,28 dólares por barril.

No mercado cambial o euro valoriza 0,18%, para 1,15 dólares.