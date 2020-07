PSI 20 avança em alta, quando Europa negoceia mista em dia de Conselho Europeu

O principal índice bolsista português (PSI 20) ganha 0,21%, para 4.477,45 pontos, numa altura em que as principais congéneres negoceiam mistas, “divididas entre os ganhos do índice alemão Dax e as perdas do índice espanhol Ibex”, segundo o Mtrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.

“O setor Auto é o que mais valoriza no universo Stoxx600 depois da Daimler (+5,1%) afirmar que uma recuperação no fim do trimestre limitou as suas perdas e a Volkswagen (+2,9%) anunciar que espera que as vendas do segundo semestre na China se aproximem do nível do ano anterior, ajudada pelos modelos premium como Audi e Porsche”, explica Ramiro Loureiro.

Hoje, os investidores vão estar atentos ao Conselho Europeu, que reúne presencialmente pela primeira vez desde o início das medidas de confinamento e isolamento social. Os líderes políticos dos Estados-membros da União Europeia reúnem para fechar um acordo sobre o fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros. Segundo Loureiro, “a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente de França Emmanuel Macron preveem que se chegue a um acordo até ao final do mês”.

Para além da discussão sobre a aprovação do plano desenhado há alguns meses, será também revisto o quadro de financiamento plurianual para os anos compreendidos entre 2021 e 2027, no valor de 1,074 biliões de euros.

Em Portugal, a bolsa portuguesa é sustentada pelo grupo EDP, que continua a capitalizar ganhos depois de ter anunciado o aumento de capital que vai realizar para adquirir a espanhola Viesgo. A EDP valoriza, 1,41%, para 4,53 euros. Já a EDP Renováveis soma 0,58%, para 13,80 euros.

Os ganhos do BCP (0,37%), CTT (1,11%), NOS (0,61%) e Semapa (0,49%) também ajudam o PSI 20 a negociar no verde.