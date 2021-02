PSI-20 cai 2,1% em janeiro e eleva queda anual para 8,7%

A análise é da Maxyield – Clube dos Pequenos Acionistas e abrange a evolução do índice PSI20 (e cotadas que o compõem) e do espanhol IBEX35 no mês de Janeiro.

Verifica-se que no fim de janeiro deste ano, o PSI 20 atingiu o valor de 4.795 pontos, representando uma diminuição mensal de – 2,1% relativamente a 31 de dezembro do ano anterior (evolução em cadeia).

Já na variação anual homóloga, em comparação com 31 de janeiro de 2020, o índice da bolsa de Lisboa caiu 8,7%. “O valor incorpora o efeito assimétrico e a dicotomia provocados pela

pandemia covid-19”, diz a Maxyield.

Em relação ao universo empresarial que integra o índice bolsista nacional, verifica-se que apenas quatro sociedades das 18 que compõem o PSI-20 apresentam variações positivas mensais das respetivas cotações. São elas os CTT, que subiram num mês 1,7% (embora em termos anuais acumulem uma perda de 18,4%); a EDP que valorizou em janeiro 0,3%, mas que acumula num ano uma valorização de 14,3%; a Mota-Engil que ganhou em janeiro 1,2% (apesar de num ano acumular uma perda de 18,3%) e a Novabase que avançou 2,8% em janeiro face a 31 de dezembro de 2020, mas acumula um ganho de 22,2% anual.

A EDP Renováveis, a EDP, a Pharol, a Novabase e a Corticeira Amorim são as 5 sociedades que apresentam um crescimento homólogo das cotações e se encontram numa polarização positiva.

No pólo oposto encontram-se as empresas com modelos de negócio mais expostos à pandemia,

designadamente Galp, NOS, BCP, Semapa, Ibersol, Navigator, Sonae SGPS, e Ramada, com diminuição homóloga anual das cotações superior a -20%, constata a análise do grupo de pequenos acionistas.

Em termos de variação anual homóloga positiva a campeã é a EDP Renováveis que valorizou 87,9%; segue-se (muito distante no ranking) a Novabase com uma subida de 22,2% e a Pharol com um ganho de 20,7% face a 31 de janeiro de 2020.

Ao contrário a ação que mais caiu num ano foi a da Ibersol (restauração) que desceu 43,1%. Seguiu-se a do BCP que registou uma perda de 40,1% e logo depois surge a Galp cuja cotação caiu num ano 39,3%. Para além destas e da EDP, no grupo das ações que subiram anualmente está ainda a Corticeira Amorim com um ganho de 3%.

Segundo a Maxyield, após crescimento observado na primeira semana de janeiro, o PSI 20 sofreu uma evolução sustentável decrescente ao longo do mês.

“A banda de variação das cotações é afetada negativamente pelo comportamento negativo de 6 sociedades cotadas, com diminuições superiores a -4% (Ibersol, Millennium bcp, Galp, Ramada, Altri e Corticeira Amorim)”, refere a análise.

Sendo que as restantes oito sociedades com comportamento negativo, encontram-se num patamar de variação inferior a -3%.

Os analistas comparam ainda o comportamento do PSI-20 com as dos índices internacionais. “A evolução do PSI 20 encontra-se em sentido contrário à tendência positiva dos mercados internacionais, refletida no índice S&P 500 composto pelas maiores 500 sociedades cotadas na NYSE e Stoxx 600 que agrega as 600 maiores sociedades cotadas europeias”, referem.

A Maxyield analisa a evolução mensal das cotações do S&P 500, Nasdaq, Stoxx 600, PSI 20, IBEX 35, FTSE 100 e DAX 30.

O índice que mais caiu em janeiro face a 31 de dezembro foi o IBEX que recuou – 3,9%. O PSI teve uma queda igual à do alemão DAX (-2,1%).

O IBEX regista uma variação homóloga negativa de – 17,2%.

De resto, quer o londrino FTSE 100 (+ 1%), quer o europeu Stoxx 600 (+ 1,1%), quer os norte-americanos S&P 500 (+ 1,5%) e Nasdaq (+ 1,8%) tiveram valorizações positivas no mês.