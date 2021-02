PSI 20 continua no vermelho e acompanha a tendência das congéneres europeias

A bolsa portuguesa continua a negociar em terreno negativo esta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, em linha com as principais bolsas europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) está a cair 0,92%, para 4.743,24 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX perde 0,22%, o britânico FTSE 100 recua 0,47%, o francês CAC 40 diminui 0,40%. O espanhol IBEX 35 é o único em terreno positivo, a subir 0,45%. Os mercados estão a assistir a um sell-off das obrigações, com a Europa a não resistir à tendência.

O analista da XTB, Henrique Tomé, destacou que “no mercado europeu, os futuros do DAX iniciaram as negociações pressionados em baixa, mas ao longo da abertura os compradores acabaram por conseguir impulsionar o índice alemão em alta”.

Na bolsa portuguesa o BCP é o principal destaque, liderando as perdas. O banco liderado por Miguel Maya continua a afundar 4,23%, para 0,1155 euros, depois do banco ter anunciado lucros de 183 milhões , com provisões de 841,2 milhões, em 2020. O BCP revelou, ainda, que vai manter a suspensão da distribuição de dividendos pelo menos até setembro.

Os CTT (-2%), a Navigator (-1,05%), a Mota-Engil (-0,54%) e a Galp (-2,09%) também contribuem para a queda do PSI 20.

O preço do barril de petróleo está a cair nos dois lados do Atlântico. Em Nova Iorque, o WTI desce 1,20% para os 62,77 dólares por barril, enquanto o Brent está a desvalorizar 1,24% para os 65,29 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro depreciou 0,42% face ao dólar norte-americano, para 1,2125 dólares. A libra esterlina também depreciou 0,65% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3923 dólares.