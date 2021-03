PSI-20 contraria Europa e fecha no ‘verde’ apoiado pelos CTT e EDP

O principal índice bolsista português, PSI 20, fechou a sessão desta sexta-feira, 19 de março, a valorizar 1,23%, para 4.848,22 pontos, contrariando a tendência das suas congéneres europeias.

A fazer subir o PSI 20 estiveram entre as principais cotadas portuguesas os CTT que crescem 3,37%, para 3,06 euros, a EDP que impulsiona 2,34%, para 4,89 euros e a Sonae SGPS que dispara 7,41%, para 0,77 euros.

Em terreno positivo encontram-se também a F.Ramada que sobe 7,88%, para 5,34 euros, a Galp que cresce 0,15%, para 10,25 euros a RENE que sobe 2,35%, para 2,39 euros e a Navigator que cresce 0,58%, para 2,79 euros.

A negociar com sinal ‘vermelho’ no fecho da sessão estiveram o BCP que cai 1,19% para 0,11 euros, a construtora Mota-Engil que desce 0,14%, para 1,45 euros, e a Nova Base que deprecia 2,54%, para 3,45 euros.

As principais bolsas europeias encerraram a semana no ‘vermelho’. Na Alemanha, o DAX desce 1,05%, no Reino Unido, o FTSE 100 cai 1,07%, o francês CAC 40 valoriza 1,08%. Em Espanha, o IBEX35 desce 1,53%, o holandês AEX desvaloriza 0,10% e em Itália o FTSE MIB deprecia 1,74%.

A cotação do barril de Brent valoriza 2,12%, com valor de 64,59 dólares, enquanto a cotação do crude WTI sobe 2,32%, para 61,41 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,05%, para 1,19 dólares.