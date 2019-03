PSI 20 em alta apesar de desvalorização da EDP

O principal índice bolsista português, PSI 20, soma 0,22% para 5.194,78 pontos, esta terça-feira, com as empresas-cotadas Jerónimo Martins, Altri e Nos a compensarem a quebra das empresas do grupo EDP. Entre as principais congéneres europeias, os investidores demonstram confiança com novo acordo alcançado entre o governo britânico e a União Europeia.

O grande destaque da sessão de hoje são os títulos da EDP, que cai 0,03%, para 3,26 euros, após ter anunciado na segunda-feira que os lucros de 2018 caíram 53%, para 519 milhões de euros. A quebra, contudo, não impediu a elétrica de manter o dividendo nos 0,19 euros por ação. Esta terça-feira, a empresa liderada por António Mexia está em Londres a atualizar o seu plano estratégico.

A outra empresa do grupo EDP, a EDP Renováveis, perde 0,17%, para 8,61 euros.

Ainda que a EDP apresente uma desvalorização, o PSI 20 consegue somar ganhos com as valorizações da Jerónimo Martins (0,86%), da Altri (0,68%) e Nos (1,11%).

Noutras praças europeias, pesa a boa-nova de que a primeira-ministra britânica, Theresa May, alcançou um novo acordo com Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia. Ainda assim, esse acordo terá de passar no parlamento londrino, sendo que o voto favorável da maioria não está garantido – a votação do novo acordo está agendada para esta terça-feira.

[Dados das 8h35]