PSI 20 em alta, impulsionado por Galp, Jerónimo Martins e BCP

O principal índice bolsista português, PSI 20, soma 0,54%, para 5.205,44 pontos, esta sexta-feira, acompanhando o sentimento positivo entre as principais congéneres europeias. Em Lisboa, Galp (0,96%), Jerónimo Martins (1,15%) e BCP (0,57%) impulsionam o índice.

Os títulos do BCP estão em destaque, após a agência de notação financeira canadiana DBRS ter melhorado o rating dos depósitos a longo prazo do banco liderado por Miguel Maya, para BBB (low) que é o primeiro nível da categoria de investimento.

Outro título em destaque na primeira hora da última sessão da semana é a Nos, que somam 0,18%, para 5,66 euros. De acordo com o diário da bolsa do BPI, a empresa liderada por Miguel Almeida foi um dos títulos mais “resilientes” do mês de março, registando a segunda valorização “mais elevada do índice”, quando comparada com a variação “praticamente inalterada do PSI 20”. Neste mês, a Nos valorizou 7,40%. “A justificar a resiliência da ção estiveram os bons resultados publicados a 8 de março, que coincidiram com o anúncio que a empresa irá elevar o dividendo de 01,35 euros por ação. Se aprovado pela assembleia de acionistas, o dividendo do título figurará entre os mais elevados da bolsa nacional”, lê-se no diário do BPI.

A Nos também beneficia do facto de os analistas do CaixaBank BPI Reasearch terem atribuído ao título um preço-alvo para final de 2019 de 6,35 euros com a recomendação “comprar” com risco médio.

Em terreno negativo, EDP e Sonae Capital são os destaques.

Entre as principais praças europeias o sentimento é positivo, no dia em que o Paralmento britânico vota pela terceira vez a proposta de Theresa May para a saída do Reino Unido da União Europeia. Em traços gerais, a proposta é a mesma que a primeira-ministra britânica apresentou pela primeira vez, com a exceção de que, agora, May prometeu demitir-se caso a votação seja bem sucedida.

[Dados as 8h30]